"Челси" не выдвигал предложение о покупке нападающего саудовской "Аль-Кадисии" Хулиана Киньонеса.

В прошлом сезоне 29-летний Киньонес стал лучшим бомбардиром саудовского первенства, забив 33 гола в 31 матче и опередив в борьбе за "Золотую бутсу" Криштиану Роналду.



Затем Киньонес перенес свою форму на Чемпионат Мира, где Хулиан забил за сборную Мексики четыре гола, включая один против Англии в 1/8 финала.



На фоне успехов Киньонеса в Саудовской Аравии появились слухи, что "Челси" выдвинул предложение о покупке мексиканца колумбийского происхождения.



Однако авторитетный журналист Бен Джейкобс опровергает эту информацию, добавляя, что "Аль-Кадисия" исключает продажу своего бомбардира этим летом.