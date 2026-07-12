"Челси" не делал предложение по Киньонесу
"Челси" не выдвигал предложение о покупке нападающего саудовской "Аль-Кадисии" Хулиана Киньонеса.
В прошлом сезоне 29-летний Киньонес стал лучшим бомбардиром саудовского первенства, забив 33 гола в 31 матче и опередив в борьбе за "Золотую бутсу" Криштиану Роналду.
Затем Киньонес перенес свою форму на Чемпионат Мира, где Хулиан забил за сборную Мексики четыре гола, включая один против Англии в 1/8 финала.
На фоне успехов Киньонеса в Саудовской Аравии появились слухи, что "Челси" выдвинул предложение о покупке мексиканца колумбийского происхождения.
Однако авторитетный журналист Бен Джейкобс опровергает эту информацию, добавляя, что "Аль-Кадисия" исключает продажу своего бомбардира этим летом.
12.07.2026 00:05
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