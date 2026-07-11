"Интер" готовит третье предложение по Кертису Джонсу

Итальянский "Интер" готовит уже свое третье предложение о покупке полузащитника "Ливерпуля" Кертиса Джонса.

Не сумев заполучить Джонса в январе, с окончанием сезона "Интер" возобновил интерес к Кертису, но оба предложения клуба Серии А были отклонены "Ливерпулем".



По информации TEAMtalk, второе предложение "Интера" составило 21 миллион фунтов, и сейчас клуб с "Сан-Сиро" собирается увеличить эту сумму до 25 млн. фунтов.



По всей видимости, ответ "Ливерпуля" останется отрицательным. "Красные" оценивают Джонса в 30 млн. фунтов, несмотря на истекающий через 12 месяцев контракт.