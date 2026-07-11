"Борнмут" отпустит Алекса Хименеса в "Фиорентину"
"Борнмут" согласился отпустить своего защитника Алекса Хименеса в аренду в итальянскую "Фиорентину".
По информации BBC, арендное соглашение по Хименесу предусматривает опцию выкупа за 17 миллионов фунтов в конце сезона 2026/27.
Отъезд в Италию позволит Хименесу получать игровую практику, которой он лишился в мае после переписки с несовершеннолетней.
21-летний испанец, в феврале выкупленный "Борнмутом" у "Милана" за 21.3 млн. фунтов, был отстранен своим клубом и все еще находится под расследованием FA.
11.07.2026 22:00
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