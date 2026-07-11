"Борнмут" отпустит Алекса Хименеса в "Фиорентину"

"Борнмут" согласился отпустить своего защитника Алекса Хименеса в аренду в итальянскую "Фиорентину".

По информации BBC, арендное соглашение по Хименесу предусматривает опцию выкупа за 17 миллионов фунтов в конце сезона 2026/27.



Отъезд в Италию позволит Хименесу получать игровую практику, которой он лишился в мае после переписки с несовершеннолетней.



21-летний испанец, в феврале выкупленный "Борнмутом" у "Милана" за 21.3 млн. фунтов, был отстранен своим клубом и все еще находится под расследованием FA.