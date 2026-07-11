"Ковентри" обновил свой трансферный рекорд покупкой Чауна

Новичок Премьер-Лиги "Ковентри" объявил о приобретении нападающего "Бернли" Лума Чауна.

Чауна, чей трансфер оценивается в 20 миллионов фунтов, заключил с "Ковентри" контракт до 2031 года. 22-летний француз, родившийся в Чаде, стал рекордным приобретением в истории "небесно-голубых".



Чауна только прошлым летом присоединился к "Бернли", будучи купленным у "Лацио" за 13 млн. фунтов. В своем единственном сезоне на "Терф Мур" Лум забил три гола в 32 матчах.



"Я собираюсь добавить свою энергию, целеустремленность и лидерские качества команде. Я поиграл в Лиге 1, Серии А и теперь играю в Премьер-Лиге, лучшей лиге мира, поэтому у меня большой опыт для моего молодого возраста", — сообщил Чауна.