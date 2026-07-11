"Ливерпуль" сосредоточится на Минте, если не сможет заполучить Барколя

"Ливерпуль" готов сосредоточиться на вингере "Брайтона" Янкубе Минте, если не сможет заполучить Брадли Барколя из французского ПСЖ.

Барколя стал целью номер один "Ливерпуля" на замену Мохамеду Салаху после того, как Ян Диоманде из "РБ Лейпциг" отверг интерес "красных" и выбрал ПСЖ.



В данный момент ПСЖ не хочет продавать Барколя, но если трансфер Диоманде будет согласован, это может открыть дверь к отъезду Брадли из Парижа.



Тем не менее, ПСЖ оценивает Барколя очень дорого, и на Брадли также претендует "Арсенал", поэтому "Ливерпуль" вынужден держать в уме вариант с Минте, утверждает talkSPORT.



Минте выступает за "Брайтон" после своего перехода из "Ньюкасла" за 30 миллионов фунтов два года назад, и в минувшем сезоне Премьер-Лиги 21-летний гамбиец забил три гола и отдал четыре результативные передачи.