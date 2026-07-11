Крупи предпочитает "Тоттенхэм"

Нападающий "Борнмута" Эли Жуниор Крупи предпочитает перейти в "Тоттенхэм".

Крупи стал желанной целью для больших клубов из Англии и за ее пределами после того, как забил 13 голов в Премьер-Лиге в своем первом полном сезоне за "Борнмут".



По информации TEAMtalk, двумя наиболее реальными вариантами для Крупи были ПСЖ и "Тоттенххэм", однако Эли Жуниор отдает предпочтение "шпорам", потому что хочет играть регулярно.



ПСЖ уже смирился с позицией своего соотечественника и переключился на Феррана Торреса из "Барселоны", чем расчистил путь "Тоттенхэму", которому теперь лишь остается договориться с "Борнмутом".



"Борнмут" не хочет продавать 20-летнего француза, однако предложение в районе 85 миллионов фунтов может усадить "вишенок" за стол переговоров.