"Юнайтед" возобновил интерес к Жоао Гомесу

"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к полузащитнику "Вулверхэмптона" Жоао Гомесу.

Гомеса сватали в "Юнайтед" еще в концовке прошлого сезона, но затем Жоао решил продолжить карьеру в "Атлетико", а "красные дьяволы" стали договариваться о переходе Эдерсона из "Аталанты".



Однако оба этих трансфера сорвались, потому что Эдерсон провалил медобследование в "Юнайтед", а "Атлетико" поссорился с агентом Гомеса в лице Жорже Мендеша.



Такое стечение обстоятельств, как утверждает Globo, привело к том, что "Юнайтед" вновь переключил свое внимание на 25-летнего Гомеса, за которого "Атлетико" был готов заплатить около 38 миллионов фунтов.