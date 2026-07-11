Ушел из жизни Кен Бэйтс

В возрасте 94 лет из жизни ушел бывший владелец "Челси" и "Лидса" Кен Бэйтс.

Из опубликованного "Челси" заявления следует, что Бэйтс "мирно скончался в Монако этим утром, находясь в окружении своих жены и семьи".



В 1982 году Бэйтс приобрел "Челси" за 1 фунт. Кен принял лондонский клуб в старом Втором дивизионе и с долгами на 1.5 млн. фунтов.



В 2003 году Бэйтс продал "Челси" Роману Абрамовичу за 140 млн. фунтов, этим положив начало новой эры в истории клуба со "Стэмфорд Бридж". До 2004 — на протяжении 22 лет — Кен был президентом "синих".



В 2005 Бэйтс приобрел 50 процентов акций "Лидса", впоследствии став единоличным владельцем. В 2012 Кен продал клуб с "Элланд Роуд" частной инвестиционной компании GFH Capital с Ближнего Востока.