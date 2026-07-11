Гарначо до сих пор не вернулся к тренировкам с "Челси"

Вингер Алехандро Гарначо до сих пор не вернулся к предсезонной подготовке с партнерами по "Челси".

На текущей неделе "Челси" приступил к подготовке к сезону 2026/27 под руководством своего нового главного тренера Хаби Алонсо, однако Гарначо пока не был замечен на базе в Кобхэме.



При этом 22-летний Гарначо не принимал участия на Чемпионате Мира, не попав в окончательную заявку сборной Аргентины на турнир.



Football.London объясняет это тем, что "Челси" ожидает продать Гарначо этим летом, и переговоры с заинтересованными клубами уже ведутся.



Гарначо находит привлекательной возможность перебраться в Серию А, где интерес к нему приписывают "Роме", "Комо" и "Наполи". Также Алехандро сватают в "Атлетико" и Саудовскую Аравию.



Журналист Фабрицио Романо добавляет, что для других клубов Премьер-Лиги "Челси" установил цену в 45 миллионов фунтов за Гарначо. Для клубов из-за рубежа Алехандро будет стоить 50 млн. евро (42.6 млн. фунтов).