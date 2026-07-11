"Эвертон" заинтересован в Джейкобе Мерфи

"Эвертон" заинтересован в приобретении вингера "Ньюкасла" Джейкоба Мерфи.

Мерфи представляет "Ньюкасл" с 2017 года и в минувшем сезоне сыграл 33 матча за "сорок" в Премьер-Лиге, забив три гола и отдав две результативные передачи.



Но Мерфи уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему контракту, чем теперь и хочет воспользоваться "Эвертон".



При этом, как отмечает Sky Sports, "Эвертон" пока не выдвигал свое предложение по 31-летнему англичанину и держит в уме ряд альтернативных вариантов.



Также "Эвертон" по-прежнему хочет вернуть вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша, которого "ириски" арендовали в прошлом сезоне.