"Эвертон" заинтересован в Джейкобе Мерфи
"Эвертон" заинтересован в приобретении вингера "Ньюкасла" Джейкоба Мерфи.
Мерфи представляет "Ньюкасл" с 2017 года и в минувшем сезоне сыграл 33 матча за "сорок" в Премьер-Лиге, забив три гола и отдав две результативные передачи.
Но Мерфи уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему контракту, чем теперь и хочет воспользоваться "Эвертон".
При этом, как отмечает Sky Sports, "Эвертон" пока не выдвигал свое предложение по 31-летнему англичанину и держит в уме ряд альтернативных вариантов.
Также "Эвертон" по-прежнему хочет вернуть вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша, которого "ириски" арендовали в прошлом сезоне.
11.07.2026 15:00
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