"Эвертон" заинтересован в Джейкобе Мерфи

Джейкоб Мерфи "Эвертон" заинтересован в приобретении вингера "Ньюкасла" Джейкоба Мерфи.

Мерфи представляет "Ньюкасл" с 2017 года и в минувшем сезоне сыграл 33 матча за "сорок" в Премьер-Лиге, забив три гола и отдав две результативные передачи.

Но Мерфи уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему контракту, чем теперь и хочет воспользоваться "Эвертон".

При этом, как отмечает Sky Sports, "Эвертон" пока не выдвигал свое предложение по 31-летнему англичанину и держит в уме ряд альтернативных вариантов.

Также "Эвертон" по-прежнему хочет вернуть вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша, которого "ириски" арендовали в прошлом сезоне.





Метки Мерфи, Ньюкасл, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2026 15:00

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