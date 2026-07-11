Анонс матча Норвегия — Англия

В субботу, 11 июля, сборная Англии сыграет против Норвегии в четвертьфинале Чемпионата Мира. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

В предыдущем раунде англичане одержали победу 2:3 над Мексикой, которая не справилась с командой Томаса Тухеля, несмотря на фактор домашнего поля и одного лишнего игрока.



Впрочем, и норвежцы заслужили похвалу своей игрой, благодаря дублю Эрлинга Холанда одержав победу 1:2 над Бразилией.



- Прежде Норвегия и Англия встречались 12 раз. Скандинавы одержали лишь две победы, а во всех четырех последних матчах против "трех львов" не забивали.



- Англия вылетала пять раз в шести последних противостояниях с европейскими сборными в плей-офф Чемпионатов Мира.



- Норвегия не выиграла ни одного из шести последних матчей на Чемпионатов Мира против европейских сборных (2 ничьи, 4 поражения).



- Только Бразилия и Германия (по 14) достигали 1/4 финала Чемпионатов Мира чаще, чем англичане, которые сделали это в 11-й раз.



- В 10 предыдущих четвертьфиналах Чемпионатов Мира англичане семь раз пропускали более одного гола и лишь трижды проходили дальше.



- Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забивал в каждом из 14 своих последних матчей за борную Норвегии (всего 27 голов за этот период), включая все четыре на ЧМ-2026.



- Голкипер англичан Джордан Пикфорд пропустил семь голов после 10 ударов Холанда по его воротам в Премьер-Лиге.



- Капитан англичан Харри Кейн забил 11 голов в своих 12 матчах на вылет за сборную.



Англичане будут лишены защитника Джарелла Куансы, который отбывает двухматчевую дисквалификацию после своего удаления против Мексики, и полузащитника Джордана Хендерсона, получившего перелом руки во время празднования на "Ацтеке". Марк Гехи, Рис Джеймс и Деклан Райс вернулись к тренировкам в общей группе после недавних проблем со здоровьем.



Чемпионат Мира. 1/4 финала

Сборная Норвегии — сборная Англии

Майами. Стадион "Хард Рок". 24:00