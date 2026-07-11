"Манчестер Сити" приобрел Джереми Монга

"Манчестер Сити" подтвердил приобретение вингера "Лестера" Джереми Монга.

Монга, которому накануне исполнилось 17 лет, подписал с "Сити" контракт до июня 2031, а трансфер Джереми оценивается Sky Sports в 10 миллионов фунтов плюс бонусы.



Долгое время фаворитом в борьбе за Монга считался "Арсенал", однако "канонирам" никак не удавалось договориться с "Лестером" о компенсации, что позволило "Сити" перехватить английского вундеркинда после назначения Энцо Марески своим главным тренером.



Мареска знает Монга по периоду своей работы в "Лестере", и этот фактор сыграл важную роль в решении Джереми присоединиться к "Сити".



Монга прославился на весь футбольный мир, когда дебютировал за "Лестер" в Премьер-Лиге в апреле 2025. На тот момент Джереми было всего 15 лет и 271 день.



Всего Монга сыграл за "Лестер" 37 матчей, включая семь в Премьер-Лиге.



"Когда я узнал об интересе "Манчестер Сити", то сразу понял, что это правильный выбор для меня".



"Каждый молодой футболист мечтает стать частью этого удивительного клуба. Это лучший клуб в Англии за последние 10 лет. И клуб, который дает возможности игрокам из академии вроде Фила Фодена и Нико О'Райли. Это показывает, что здесь есть путь".



"Для меня честь оказаться здесь, я рад присоединиться", — сообщил Монга.