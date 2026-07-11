Вингер Алехандро Гарначо открыт к уходу из "Челси" в это трансферное окно.

"Челси" лишь прошлым летом приобрел Гарначо у "Манчестер Юнайтед" за 40 миллионов фунтов, однако Алехандро так и не сумел закрепиться в стартовом составе.



Ранее уже сообщалось, что "Челси" готов выслушать предложения по Гарначо, но допускает только постоянный трансфер, а не аренду.



По информации журналиста Фабрицио Романо, и сам Гарначо открыт к расставанию с "Челси", причем 22-летний аргентинец находит привлекательным вариант с "Ромой".



В данный момент "Рома" готова арендовать Гарначо с последующим выкупом, но "Челси" настаивает на постоянном трансфере.