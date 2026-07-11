"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Рэшфорда

"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Рэшфорд не делает секрета из того, что возвращение в "Барселону" после сезона аренды является его приоритетом, однако решение каталонского клуба приобрести Карима Адейеми из дортмундской "Боруссии" окончательно закрывает перед Маркусом эту дверь.



"Юнайтед" в свою очередь хочет освободить свою зарплатную ведомость от Рэшфорда, и TEAMtalk называет "Тоттенхэм" наиболее вероятным направлением для 28-летнего англичанина.



С недавних пор "Тоттенхэм" тратит огромные деньги как на трансферы, так и на личные контракты игроков, и "шпоры" уже находятся в контакте с лагерем Рэшфорда.