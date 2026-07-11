Англия не получила объяснений насчет ужесточения дисквалификации Куансы

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что его команда не получила объяснений от ФИФА, почему дисквалификация защитника Джарелла Куансы была расширена до двух матчей.

Куанса, напомним, получил прямую красную карточку в победном для англичан матче 1/8 финала Чемпионата Мира против Мексики (2:3), грубо сыграв в подкате.



Затем дисциплинарный комитет ФИФА добавил к стандартной дисквалификации Куансы второй матч, что многие связывают с резкими комментариями Тухеля насчет судейства в Мехико, но Томас так не считает.



"Я так не думаю. Мы тоже не получили объяснений", — приводит слова Тухеля Sky Sports.