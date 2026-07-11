Английские игроки разделят бонус в 15 млн. фунтов, если выиграют ЧМ-2026

Игроки сборной Англии разделят бонус в 15 миллионов фунтов, если выиграют Чемпионат Мира 2026 года.

В субботу англичане сразятся с Норвегией за выход в полуфинал ЧМ-2026, где победитель этой пары поспорит с Аргентиной или Швейцарией.



Если англичане пройдут весь путь до конца и впервые с 1966 года выиграют Чемпионат Мира, то общий бонус, который ФИФА выплатит FA, составит 38 млн. фунтов.



Половина этой суммы — 19 млн. фунтов — достанется игрокам и тренерскому штабу сборной Англии. Непосредственно игроки заберут 15 млн. фунтов, а главный тренер Томас Тухель — 3 млн. фунтов.



Доля каждого игрока будет зависеть от количества проведенных на поле минут, но если бы бонус делился поровну, то каждый из 26 футболистов в заявке англичан получил бы по 577,000 фунтов.



Как отмечает The Guardian, на сей раз положенный игрокам бонус в два раза выше, нежели был на Чемпионате Мира в Катаре четыре года назад.