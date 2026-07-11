Бенитес: "Алонсо знает все насчет Премьер-Лиги"

Бывший главный тренер "Челси" и "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес уверен, что познания насчет Премьер-Лиги и футбольный интеллект помогут Хаби Алонсо достичь успеха в качестве наставника "синих".

На текущей неделе Алонсо приступил к исполнению обязанностей главного тренера "Челси", дав старт предсезонной подготовке.



Бенитес прекрасно знает Алонсо, который еще играл у него в "Ливерпуле", и Рафаэль придерживается высокого мнения насчет тренерских навыков своего соотечественника.



"Думаю, Хаби действительно умен. Он был по-настоящему хорош в Леверкузене — и это стало сюрпризом, ведь он пришел из резервной команды "Реал Сосьедад".



"То, что он сделал в Леверкузене, было великолепно. Затем он отправился в "Реал", и я по своему опыту знаю, что это довольно сложно".



"Но в то же время он знает лигу, знает игроков. Он знает все насчет Премьер-Лиги. Он умен. Думаю, он хороший тренер. "Челси" — это непросто, но я думаю, у него все получится", — сообщил Бенитес Sky Sports.