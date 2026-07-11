МЮ и "Ньюкасл" интересуются Неко Уильямсом
"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" и проявляют интерес к крайнему защитнику "Ноттингем Форест" Неко Уильямсу.
"Форест" не хочет терять Уильямса и уже обсуждает с с ним новый контракт, однако BBC стало известно, что к 25-летнему валлийцу существует интерес ряда других клубов Премьер-Лиги.
Среди этих клубов как раз находятся "Юнайтед" и "Ньюкасл", которе ценят опыт Уильямса по выступлениям в Премьер-Лиге и статус Неко как домощенного игрока.
У Уильямса остается еще три года по действующему контракту, но "Форест" задумал наградить Неко новой сделкой после того, как защитник на высоком уровне отыграл минувший сезон.
Утверждается, что "Форест" уверен в продлении сотрудничества с Уильямсом, однако нельзя исключать, что интерес клуба вроде "Юнайтед" может вскружить голову Неко.
Добавим, Уильямс сыграл свыше 150 матчей за "Форест" после своего перехода из "Ливерпуля" за 12 миллионов фунтов в июле 2022.
11.07.2026 07:00
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