МЮ и "Ньюкасл" интересуются Неко Уильямсом

"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" и проявляют интерес к крайнему защитнику "Ноттингем Форест" Неко Уильямсу.

"Форест" не хочет терять Уильямса и уже обсуждает с с ним новый контракт, однако BBC стало известно, что к 25-летнему валлийцу существует интерес ряда других клубов Премьер-Лиги.



Среди этих клубов как раз находятся "Юнайтед" и "Ньюкасл", которе ценят опыт Уильямса по выступлениям в Премьер-Лиге и статус Неко как домощенного игрока.



У Уильямса остается еще три года по действующему контракту, но "Форест" задумал наградить Неко новой сделкой после того, как защитник на высоком уровне отыграл минувший сезон.



Утверждается, что "Форест" уверен в продлении сотрудничества с Уильямсом, однако нельзя исключать, что интерес клуба вроде "Юнайтед" может вскружить голову Неко.



Добавим, Уильямс сыграл свыше 150 матчей за "Форест" после своего перехода из "Ливерпуля" за 12 миллионов фунтов в июле 2022.