Райс, Гехи и Джеймс возобновили тренировки со сборной Англии

Деклан Райс, Марк Гехи и Рис Джеймс провели заключительную тренировку сборной Англии перед матчем 1/4 финала Чемпионата Мира против Норвегии.

Райс не принимал участия в двух предыдущих тренировках англичан, будучи изолированным от партнеров по команде из-за кишечной инфекции.



В то же время Гехи получил растяжение задней поверхности бедра против Мексики в 1/8 финала, а Джеймс не играет за англичан со второго матча группового этапа ЧМ-2026.



Однако в пятницу все трое тренировались в общей группе в Майами, а значит английская сборная будет лишена против Норвегии только дисквалифицированного Джарелла Куансы и получившего перелом руки Джордана Хендерсона.



"Все были доступны для тренировки. Это лучшая новость. У нас полный выбор за исключением дисквалифицированного игрока", — цитирует главного тренера англичан Томаса Тухеля Sky Sports.