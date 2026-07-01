"Спортинг Канзас-Сити" — главный претендент на Салаха в МЛС

"Спортинг Канзас-Сити" является главным претендентом на бывшего нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Напомним, Салах покинул "Ливерпуль" в конце минувшего сезона, за год до истечения своего контракта.



После увольнения Арне Слота с поста главного тренера "Ливерпуля" появились слухи о том, что Салах может вернуться в мерсисайдский клуб, но этого не случится.



Несмотря на серьезный интерес из Саудовской Аравии, Салах предпочитает остаться в Европе, но в то же время открыт к переезду в МЛС.



По информации The Athletic, сразу несколько клубов МЛС обозначили свой интерес к Салаху, но наиболее высокие шансы заполучить 34-летнего игрока сборной Египта имеет "Спортинг Канзас-Сити".



Крупнейшим акционером "Спортинга" является Питер Маллук, сын египетских иммигрантов.