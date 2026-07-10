"Бернли" прощается с Эстевом, Чауна и Угочукву
Вылетевший из Премьер-Лиги "Бернли" согласился продать защитника Максима Эстева и нападающего Лума Чауна.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Бернли" принял предложение "РБ Лейпциг" по Эстеву в 32 миллиона евро (27.3 млн. фунтов), включая бонусы. 24-летний француз уже согласовал с клубом Бундеслиги условия личного контракта.
В то же время Чауна направляется в "Ковентри" за 20 млн. фунтов. Главный тренер "небесно-голубых" Фрэнк Лэмпард рассматривает 22-летнего француза своей ключевой целью.
Романо добавляет, что также "Бернли" должен попрощаться с полузащитником Лесли Угочукву, аренду которого с последующим выкупом за 30 млн. евро (25.6 млн. фунтов) согласовал "Галатасарай".
Эта распродажа обусловлена вылетом "Бернли" из Премьер-Лиги. Кроме того, новому главному тренеру "бордовых" Ники Хайену нужны средства на перестройку команды.
10.07.2026 23:00
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