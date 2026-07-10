"Юнайтед" отказался от покупки Эдерсона
"Манчестер Юнайтед" уведомил итальянскую "Аталанту", что не будет покупать полузащитника Эдерсона.
"Юнайтед" еще до Чемпионата Мира договорился с "Аталантой" о покупке Эдерсона за 39 миллионов фунтов, включая бонусы, а также с самим полузащитником об условиях личного контракта.
Прямо во время Чемпионата Мира 27-летний игрок сборной Бразилии прошел медобследование, которое вызвало определенные сомнения у "Юнайтед".
Эдерсон был дополнительно обследован в Англии сразу после возвращения с ЧМ-2026, пожертвовав своим отпуском, и в итоге "Юнайтед" счел этот трансфер чересчур рискованным.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Аталанта" не согласна с выводами "Юнайтед" и уверена, что Эдерсон "на 100 процентов здоров", однако сделки уже не будет.
Добавим, в данный момент "Юнайтед" завершает приобретение полузащитника "Челси" Андрея Сантоса за 50 млн. фунтов. С этим переходом никаких проблем не предвидится.
10.07.2026 22:00
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Куртуа остаётся на ногу под удар отбивать
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Куртоиса размотали
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Каллик тоже лох ебаный, своего мнения походу нет, коно далут с тем и будет работать. Элерсон, сантос, тьфу блять
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Лооол, скипнули тупо эдерсона. Кого теперь брать будут чмырята эти?
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