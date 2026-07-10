"Юнайтед" отказался от покупки Эдерсона

"Манчестер Юнайтед" уведомил итальянскую "Аталанту", что не будет покупать полузащитника Эдерсона.

"Юнайтед" еще до Чемпионата Мира договорился с "Аталантой" о покупке Эдерсона за 39 миллионов фунтов, включая бонусы, а также с самим полузащитником об условиях личного контракта.



Прямо во время Чемпионата Мира 27-летний игрок сборной Бразилии прошел медобследование, которое вызвало определенные сомнения у "Юнайтед".



Эдерсон был дополнительно обследован в Англии сразу после возвращения с ЧМ-2026, пожертвовав своим отпуском, и в итоге "Юнайтед" счел этот трансфер чересчур рискованным.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Аталанта" не согласна с выводами "Юнайтед" и уверена, что Эдерсон "на 100 процентов здоров", однако сделки уже не будет.



Добавим, в данный момент "Юнайтед" завершает приобретение полузащитника "Челси" Андрея Сантоса за 50 млн. фунтов. С этим переходом никаких проблем не предвидится.