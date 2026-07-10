"Юнайтед" отказался от покупки Эдерсона

Эдерсон "Манчестер Юнайтед" уведомил итальянскую "Аталанту", что не будет покупать полузащитника Эдерсона.

"Юнайтед" еще до Чемпионата Мира договорился с "Аталантой" о покупке Эдерсона за 39 миллионов фунтов, включая бонусы, а также с самим полузащитником об условиях личного контракта.

Прямо во время Чемпионата Мира 27-летний игрок сборной Бразилии прошел медобследование, которое вызвало определенные сомнения у "Юнайтед".

Эдерсон был дополнительно обследован в Англии сразу после возвращения с ЧМ-2026, пожертвовав своим отпуском, и в итоге "Юнайтед" счел этот трансфер чересчур рискованным.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Аталанта" не согласна с выводами "Юнайтед" и уверена, что Эдерсон "на 100 процентов здоров", однако сделки уже не будет.

Добавим, в данный момент "Юнайтед" завершает приобретение полузащитника "Челси" Андрея Сантоса за 50 млн. фунтов. С этим переходом никаких проблем не предвидится.





Метки Аталанта, Манчестер Юнайтед, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2026 22:00

Количество просмотров Просмотров: 490

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. alexander-hleb 10.07.2026 22:35 # alexander-hleb
    Куртуа остаётся на ногу под удар отбивать

    (ответить)

  2. electric 10.07.2026 22:31 # electric
    Куртоиса размотали

    (ответить)

  3. quavo 10.07.2026 22:25 # quavo
    Каллик тоже лох ебаный, своего мнения походу нет, коно далут с тем и будет работать. Элерсон, сантос, тьфу блять

    (ответить)

  4. quavo 10.07.2026 22:22 # quavo
    Лооол, скипнули тупо эдерсона. Кого теперь брать будут чмырята эти?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: