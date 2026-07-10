"Бернли" обзавелся новым тренером

Вылетевший из Премьер-Лиги "Бернли" обзавелся новым главным тренером, назначив на эту должность Ники Хайена.

Хайен прибыл в "Бернли" из "Генка", заключив с "бордовыми" контракт до 2029 года.



Таким образом, "Бернли", наконец, восполнил ту пустоту, которая образовалась после ухода Скотта Паркера по обоюдному согласию сторон в конце апреля.



В минувшем сезоне Хайен привел "Генк" к седьмому месту в бельгийском первенстве, а с 2021 по 2022 год Ники тренировал валлийский "Хаверфордуэст Каунти".



"Я рад присоединиться к клубу, который обладает настоящей историей и глубоко неравнодушными болельщиками. Я понимаю, что большинство из них пока знает обо мне не так много. Это справедливо, и мне нужно изменить это", — сообщил Хайен.



Добавим, прежде "Бернли" обращался к главному тренеру сборной Уэльса Крейгу Беллами и бывшему наставнику "Вулверхэмптона" Робу Эдвардсу, но оба от работы на "Терф Мур" отказались.