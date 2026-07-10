Нергор может покинуть "Арсенал"

"Арсенал" готов попрощаться с полузащитником Кристианом Нергором в случае приобретения капитана "Ньюкасла" Бруно Гимараэса.

"Арсенал" только прошлым летом приобрел Нергора у "Брентфорда" за 15 миллионов фунтов, однако Кристиан себя почти не проявил, отметившись единственным появлением в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Прямо сейчас "Арсенал" работает над приобретением Гимараэса, который по, слухам, уже договорился с "канонирами" и сообщил "Ньюкаслу" о своем желании уйти.



И именно 32-летний Нергор будет принесет в жертву, чтобы расчистить место Гимараэсу, утверждает датское издание Bold. Ситуацией Кристиана уже заинтересовался "Кристал Пэлас".



Помимо Нергора, у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты также есть Деклан Райс, Мартин Эдегор, Мартин Субименди, Микель Мерино и Майлс Льюис-Скелли в полузащите.