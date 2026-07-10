"Арсенал" задумывается о возвращении Мавропаноса

"Арсенал" заинтересован в возвращении защитника "Вест Хэма" Константиноса Мавропаноса.

"Арсенал" владел Мавропаносом с 2018 по 2022 год, но в течение этого времени Константинос сыграл лишь семь матчей за "канониров" в Премьер-Лиге.



Затем отправившись в "Штутгарт", летом 2023 Мавропанос вернулся в английский футбол и присоединился к "Вест Хэму".



Несмотря на весьма достойную игру Мавропаноса в минувшем сезоне, "Вест Хэм" не смог удержаться в Премьер-Лиге, и теперь 28-летний грек задумывается о смене клуба.



По информации Sky Sports, сразу несколько представителей Премьер-Лиги, включая "Арсенал", а также клубы Европы заинтересованы в приглашении Мавропаноса, чей контракт с "Вест Хэмом" рассчитан до 2028 года.