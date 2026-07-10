"Юнайтед" нужно принять решение по Эдерсону

"Манчестер Юнайтед" нужно принять окончательное решение насчет приобретения полузащитника итальянской "Аталанты" Эдерсона.

"Юнайтед" еще в начале июня договорился с "Аталантой" о покупке Эдерсона за 39 миллионов фунтов, включая бонусы, и прямо во время Чемпионата Мира игрок сборной Бразилии прошел медобследование.



Результаты медобследования вызвали определенные вопросы у "Юнайтед", поэтому было решено отложить оформление сделки до возвращения Эдерсона с ЧМ-2026.



Закончив выступать за свою сборную, Эдерсон первым же делом прилетел в Манчестер, где прошел дополнительные медицинские тесты.



Согласно слухам, у "Юнайтед" вызывает обеспокоенность состояние колена Эдерсона, и теперь клубу с "Олд Траффорд" нужно определить, насколько рискованным стал бы трансфер 27-летнего полузащитника, сообщает Daily Mail.