Майкл Эдвардс покинул FSG

Майкл Эдвардс покинул должность исполнительного директора по футболу в компании Fenway Sports Group, владеющей "Ливерпулем".

Изначально Эдвардс присоединился к "Ливерпулю" в ноябре 2011, прибыв из "Тоттехэма". В 2016 году Майкл получил очередное повышение и стал спортивным директором "красных".



Заслуживший репутацию трансферного гуру Эдвардс помог Юргену Клоппу, тогда занимавшему пост главного тренера, в строительстве команды, которая выиграла Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов, но в 2022 году Майкл покинул "Ливерпуль".



В 2024 году Эдвардс вернулся к работе в "Ливерпулем", получив высокую должность в компании FSG, но сейчас Майкл уходит, за год до истечения своего контракта.



По информации The Athletic, Эдвардс еще прошлой осенью уведомил FSG о своем решении уйти, поэтому отрабатывать какой-либо дополнительный срок Майклу не придется.



Ожидается, что FSG не будет искать прямую замену Эдвардсу, а часть обязанностей Майкла на себя примет президент компании Майк Гордон.



Когда два года назад Эдвардс соглашался вернуться к работе с "Ливерпулем", одним из его условий было строительство мультиклубной модели по примеру "Манчестер Сити".



FSG рассмотрела около 25 клубов в Европе для возможных инвестиций, но так и не нашла подходящего варианта, и провал этого проекта может быть причиной в решении Эдвардса уйти.