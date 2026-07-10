Крупи пока не определился со своим будущим

Агент нападающего "Борнмута" Эли Жуниора Крупи заявил, что будущее его клиента может проясниться в ближайшие дни.

Недавно появились слухи, что "Тоттенхэм" готовит свое стартовое предложение в 85 миллионов фунтов о покупке Крупи, которого также сватают в "Арсенал", "Барселону" и ПСЖ.



20-летний француз стал лакомой целью для больших клубов после того, как забил 13 голов в Премьер-Лиге в своем первом полном сезоне за "Борнмут".



Однако агент Мусса Сиссоко, представляющий интересы Крупи, утверждает, что его клиент пока не знает, чего хочет.



"Мы все еще обсуждаем его будущее. Давайте посмотрим, что случится в ближайшие дни. В данный момент окончательного решения еще нет", — сообщил Сиссоко 365 Scores.