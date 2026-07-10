Клубы из Испании и Италии следят за Ромеро

Кристиан Ромеро Капитан "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро вызывает интерес у клубов из Испании и Италии.

Этим летом "Тоттенхэм" укрепил свой центр обороны с помощью Ян Пола Ван Хекке и Маркоса Сенеси, поэтому "шпоры" могут позволить себе отпустить Ромеро, особенно для того, чтобы отбить часть своих трат в это трансферное окно.

Прежде Ромеро сватали в "Атлетико", однако журналист Фабрицио Романо на своем ютуб-канале утверждает, что целый ряд испанских и итальянских клубов следит за ситуацией Кристиана.

Но прямо сейчас Ромеро продолжает выступать за сборную Аргентины на Чемпионате Мира, поэтому будущее 28-летнего защитника прояснится позже.





Метки Ромеро, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2026 15:00

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  1. quavo 10.07.2026 15:19 # quavo
    в реал к бернарду , какарелье и чмоуру, идеальный гнилой среал будет

    (ответить)

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