Клубы из Испании и Италии следят за Ромеро

Капитан "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро вызывает интерес у клубов из Испании и Италии.

Этим летом "Тоттенхэм" укрепил свой центр обороны с помощью Ян Пола Ван Хекке и Маркоса Сенеси, поэтому "шпоры" могут позволить себе отпустить Ромеро, особенно для того, чтобы отбить часть своих трат в это трансферное окно.



Прежде Ромеро сватали в "Атлетико", однако журналист Фабрицио Романо на своем ютуб-канале утверждает, что целый ряд испанских и итальянских клубов следит за ситуацией Кристиана.



Но прямо сейчас Ромеро продолжает выступать за сборную Аргентины на Чемпионате Мира, поэтому будущее 28-летнего защитника прояснится позже.