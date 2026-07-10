Райс изолирован от партнеров по сборной из-за кишечной инфекции
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс был изолирован от своих партнеров по сборной Англии из-за кишечной инфекции.
Ранее испытывая проблемы с задней поверхностью бедра и спиной, после поездки в Мехико на матч 1/8 финала Чемпионата Мира против сборной Бельгии Райс пожаловался на боль в животе.
Как сообщает Daily Mail, персонал сборной Англии принял необходимые меры, чтобы предотвратить распространение инфекции, обнаруженной у Райса. Деклан был изолирован на базе в Канзас-Сити.
В результате Райс не тренировался в общей группе последние два дня, однако ожидается, что Деклан отправится в Майами на матч 1/4 финала против Норвегии.
Близкие к лагерю английской сборной источники уверены, что другие игроки не пострадают от инфекции, подхваченной Райсом.
10.07.2026 14:00
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Дал жидкого?
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Ну Михайло 😁😁😁
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