Райс изолирован от партнеров по сборной из-за кишечной инфекции

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс был изолирован от своих партнеров по сборной Англии из-за кишечной инфекции.

Ранее испытывая проблемы с задней поверхностью бедра и спиной, после поездки в Мехико на матч 1/8 финала Чемпионата Мира против сборной Бельгии Райс пожаловался на боль в животе.



Как сообщает Daily Mail, персонал сборной Англии принял необходимые меры, чтобы предотвратить распространение инфекции, обнаруженной у Райса. Деклан был изолирован на базе в Канзас-Сити.



В результате Райс не тренировался в общей группе последние два дня, однако ожидается, что Деклан отправится в Майами на матч 1/4 финала против Норвегии.



Близкие к лагерю английской сборной источники уверены, что другие игроки не пострадают от инфекции, подхваченной Райсом.