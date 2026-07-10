Райс изолирован от партнеров по сборной из-за кишечной инфекции

Деклан Райс Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс был изолирован от своих партнеров по сборной Англии из-за кишечной инфекции.

Ранее испытывая проблемы с задней поверхностью бедра и спиной, после поездки в Мехико на матч 1/8 финала Чемпионата Мира против сборной Бельгии Райс пожаловался на боль в животе.

Как сообщает Daily Mail, персонал сборной Англии принял необходимые меры, чтобы предотвратить распространение инфекции, обнаруженной у Райса. Деклан был изолирован на базе в Канзас-Сити.

В результате Райс не тренировался в общей группе последние два дня, однако ожидается, что Деклан отправится в Майами на матч 1/4 финала против Норвегии.

Близкие к лагерю английской сборной источники уверены, что другие игроки не пострадают от инфекции, подхваченной Райсом.





Метки Арсенал, Райс, сборная Англии, травмы, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2026 14:00

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