"Манчестер Сити" приобрел Пирса Чарльза

"Манчестер Сити" объявил о приобретении голкипера "Шеффилд Уэнсдей" Пирса Чарльза.

20-летний Чарльз заключил с "Сити" контракт до лета 2031 и теперь направляется в клуб Чемпионшипа "Куинз Парк Рейнджерс", где проведет сезон 2026/27 на правах аренды.



Чарльз сыграл 36 матчей за "Уэнсдей" с момента своего дебюта в январе 2024, заслужив репутацию одного из лучших молодых голкиперов во втором английском дивизионе.



Sky Sports оценивает трансфер Пирса, чей старший брат Ши занимался в академии "Сити" и сейчас представляет "Саутгемптон", в 3 миллиона фунтов плюс бонусы.