Сака: "Чувствую себя отлично и готов играть"

Букайо Сака Вингер "Арсенала" Букайо Сака подтвердил, что готов играть и более не испытывает проблем с ахиллом.

24-летний Сака отправился выступать за сборную Англии на Чемпионате Мира, все еще испытывая последствия полученной в марте травмы ахилла.

В результате Сака пока отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе и еще ни разу не провел на поле все 90 минут.

Однако в преддверии матча 1/4 финала против Норвегии Сака заверил, что чувствует себя гораздо лучше и готов сыграть больше минут.

"Думаю, по ходу турнира мое игровое время увеличивается. Моя форма улучшается".

"Конечно, я был бы рад подойти турниру готовым на 100 процентов, но этому не суждено было случиться, и все осознавали это".

"Они обращались со мной наилучшим образом. Но прямо сейчас я чувствую себя отлично и готов играть", — цитирует Сака Sky Sports.





Метки Арсенал, Сака, сборная Англии, травмы, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2026 12:00

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