Сака: "Чувствую себя отлично и готов играть"

Вингер "Арсенала" Букайо Сака подтвердил, что готов играть и более не испытывает проблем с ахиллом.

24-летний Сака отправился выступать за сборную Англии на Чемпионате Мира, все еще испытывая последствия полученной в марте травмы ахилла.



В результате Сака пока отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе и еще ни разу не провел на поле все 90 минут.



Однако в преддверии матча 1/4 финала против Норвегии Сака заверил, что чувствует себя гораздо лучше и готов сыграть больше минут.



"Думаю, по ходу турнира мое игровое время увеличивается. Моя форма улучшается".



"Конечно, я был бы рад подойти турниру готовым на 100 процентов, но этому не суждено было случиться, и все осознавали это".



"Они обращались со мной наилучшим образом. Но прямо сейчас я чувствую себя отлично и готов играть", — цитирует Сака Sky Sports.