Берн "более чем готов" сдержать Холанда

Защитник "Ньюкасла" Дэн Берн заявил, что он "более чем готов" помочь сборной Англии сдержать нападающего Норвегии Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити".





В ближайшую субботу оборона английской сборной пройдет испытание Холандом в 1/4 финала Чемпионата Мира.



Противостоя Берну на клубном уровне, Холанд смог забить лишь один гол в восьми матчах, поэтому Дэн чувствует себя готовым дать бой Эрлингу, если вдруг получит шанс сыграть.



"Это один из тех матчей, когда нам нужно соответствовать высшему уровню на всех участках поля и, наверное, сыграть гораздо лучше, чем против Мексики, чтобы пройти дальше, но мы готовы к этому".



"Тренер провел собрание (в среду) утром и сказал: "Теперь Мексика осталась позади".



"Мы своего рода смирились со всей этой похвалой, но это ничего не значит, если мы не победим Норвегию. Теперь наш фокус на этом. Это будет матч в других условиях — без высокогорья, но будет жара. И вы знаете, что Эрлингу достаточно одного касания в штрафной, поэтому каждый должен быть на чеку".



"Я не хочу это (статистику) сглазить. Но да, всего один гол. Я наслаждаюсь игрой против Эрлинга чисто с физической точки зрения".



"Мне весьма нравится эта физическая борьба, и мы хорошо ладим с ним на поле. Мы довольно хорошо ладим, но вам лучше спросить его, думает ли он так же".



"Если меня попросят сыграть, я буду более чем готов и более чем рад сделать это".



"Но, разумеется, мне также известно, что у нас есть где-то четверо других центральных защитников, которые тоже являются игроками топ-уровня и поэтому играют весь турнир", — цитирует Берн ESPN.