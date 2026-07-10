Хаби Алонсо хочет "создать культуру" в "Челси"

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо дал свое первое интервью после назначения в лондонском клубе.

"Челси" еще в середине мая, до окончания сезона, подтвердил назначение Алонсо, но свой первый рабочий день на новом месте Хаби провел только накануне.



Прибыв на базу "Челси" в Кобхэме, Алонсо дал старт началу предсезонной подготовки, а также записал интервью, в котором выразил намерение создать в клубе культуру и заставить игроков упорно трудиться.



"Выбор момента времени всегда важен, и это произошло в правильное время. Конечно, я верю, что возможность прийти в этот клуб была правильной. Потенциал этой команды и имеющихся игроков очень меня воодушевил, и мне не терпится поработать с игроками, создать идею футбола, привнести восторг на стадион и создать связь с фанатами, убедившись в том, что им нравится то, что мы делаем. Я бывал здесь, на "Стэмфорд Бридж", преимущественно в качестве соперника. Но я знаю, какой энергией обладает этот стадион, и нам нужно создать эту энергию и эту связь между всеми частями".



"То, каким образом они играли не так давно, сражаясь на высочайшем уровне, вселило в меня уверенность насчет этой команды. Я видел мастерство игроков и качество их игры. Поэтому теперь нужно поработать над тем, чтобы развить многие из этих вещей и убедиться, что мы выйдем на высокий уровень конкурентоспособности в Премьер-Лиге. Таков вызов, но я уверен, что с самоотдачей каждого, качественными решениями, которые нам нужно принять, и, конечно, упорной работой — а это обязательно — мы сможем провести отличный сезон. Это то, чего мы хотим".



"Думаю, здесь уже создана сильная культура. Здесь есть костяк команды. И все эти игроки, которые утвердились за эти годы, должны помочь более молодым почувствовать это. Они должны делать это это на ежедневной основе с помощью своего профессионализма, отношения к работе и понимания того, что команда важнее всего. Тогда мы сможем создать это восприятие и эту культуру, а эта культура на 100 процентов передастся "Стэмфорд Бридж" и каждому, кто будет играть по выходным. Мы уделим этому время".



"Чего я хочу добиться? Чтобы мы разделяли ощущение того, что делаем вещи правильным образом и находимся на правильном пути к успеху".



"Мы знаем, что успех — это следствие хорошей работы, качественных решений и хорошей культуры, которую мы хотим создать. В этом и состоит прелесть столь сложного, но приятного процесса, в который вовлечено так много людей".



"Я хочу получать максимум от каждого и хочу, чтобы мы были преданы своей главной цели — быть лучшей версией себя и стараться изо всех сил. Если мы будем разделять это ощущение каждый день, тогда мы сможем с оптимизмом смотреть в будущее. Завтра мы начинаем. Завтра день номер один. Мы хотим чувствовать это. Чувствовать, что это начало чего-то захватывающего", — сообщил Алонсо официальному веб-сайту "Челси".



