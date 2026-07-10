Жозе Фонте вошел в тренерский штаб "Сандерленда"

Бывший защитник "Вест Хэма", "Саутгемптона" и "Кристал Пэлас" Жозе Фонте вошел в штаб главного тренера "Сандерленда" Режиса Ле Бри.

За свою 24-летнюю карьеру профессионального футболиста Фонте сыграл почти 900 матчей за различные клубы и сборную Португалии.



Значительный отрезок карьеры Фонте оказался связан с английским футболом. Жозе сыграл 288 матчей в течение своих восьми лет в "Саутгемптоне", где даже был капитаном.



В конце минувшего сезона Фонте повесил бутсы на гвоздь, и теперь 42-летний португалец постарается применить свой опыт во благо "Сандерленда".



Фонте официально приступает к работе у "черных котов" с 20 июля.