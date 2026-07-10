Жозе Фонте вошел в тренерский штаб "Сандерленда"
Бывший защитник "Вест Хэма", "Саутгемптона" и "Кристал Пэлас" Жозе Фонте вошел в штаб главного тренера "Сандерленда" Режиса Ле Бри.
За свою 24-летнюю карьеру профессионального футболиста Фонте сыграл почти 900 матчей за различные клубы и сборную Португалии.
Значительный отрезок карьеры Фонте оказался связан с английским футболом. Жозе сыграл 288 матчей в течение своих восьми лет в "Саутгемптоне", где даже был капитаном.
В конце минувшего сезона Фонте повесил бутсы на гвоздь, и теперь 42-летний португалец постарается применить свой опыт во благо "Сандерленда".
Фонте официально приступает к работе у "черных котов" с 20 июля.
10.07.2026 09:00
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