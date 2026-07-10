Марк Гехи рискует не сыграть с Норвегией

Защитник "Манчестер Сити" Марк Гехи рискует пропустить матч сборной Англии против Норвегии в 1/4 финала Чемпионата Мира из-за небольшой травмы.

25-летний Гехи пожаловался на заднюю поверхность бедра после победы англичан над Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026 (2:3).



Изначально медицинский штаб английской сборной надеялся, что речь идет просто о мышечном переутомлении, однако обследование обнаружило у Гехи растяжение задней поверхности бедра.



Однако BBC утверждает, что Гехи решительно настроен доказать свою готовность, сохраняя оптимизм насчет участия в матче против Норвегии в субботу.



Также сообщается, что после травмы задней поверхности бедра к тренировкам в общей группе вернулся защитник Рис Джеймс, а вот Деклан Райс второй день подряд не занимался с командой из-за кишечной инфекции.