Марк Гехи рискует не сыграть с Норвегией

Марк Гехи Защитник "Манчестер Сити" Марк Гехи рискует пропустить матч сборной Англии против Норвегии в 1/4 финала Чемпионата Мира из-за небольшой травмы.

25-летний Гехи пожаловался на заднюю поверхность бедра после победы англичан над Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026 (2:3).

Изначально медицинский штаб английской сборной надеялся, что речь идет просто о мышечном переутомлении, однако обследование обнаружило у Гехи растяжение задней поверхности бедра.

Однако BBC утверждает, что Гехи решительно настроен доказать свою готовность, сохраняя оптимизм насчет участия в матче против Норвегии в субботу.

Также сообщается, что после травмы задней поверхности бедра к тренировкам в общей группе вернулся защитник Рис Джеймс, а вот Деклан Райс второй день подряд не занимался с командой из-за кишечной инфекции.





Метки Гехи, Манчестер Сити, сборная Англии, травмы, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2026 07:00

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