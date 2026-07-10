Бруно Гимараэс договорился с "Арсеналом"
Капитан "Ньюкасла" Бруно Гимараэс уже согласовал условия личного контракта с "Арсеналом".
Вскоре после того, как Гимараэс завершил выступать за сборную Бразилии на Чемпионате Мира, стало известно, что Бруно сообщил "Ньюкаслу" о своем желании перейти в "Арсенал" этим летом.
В данный момент "Арсенал" готов заплатить до 60 миллионов фунтов за Гимараэса, продажу которого "Ньюкасл" до сих пор исключал.
По информации talkSPORT, сам Гимараэс уже достиг устной договоренности с "Арсеналом" об условиях сотрудничества, и теперь все зависит от того, смогут ли "канониры" достичь компромисса с "Ньюкаслом".
Занятая "Ньюкаслом" позиция насчет Гимараэса не выглядит непоколебимой, учитывая настрой Бруно уйти, его истекающий через два года контракт, а также тот факт, что в ноябре полузащитнику исполнится 29 лет.
В минувшем сезоне Гимараэс был настоящим сердцем "Ньюкасла", забив девять голов и отдав пять результативных передач в Премьер-Лиге, однако после ухода Энтони Гордона и Сандро Тонали бразилец не видит для себя смысла оставаться в растерявшем амбиции клубе.
10.07.2026 00:05
Просмотров: 286
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: