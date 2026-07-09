Тухель выбрал правого защитника на матч с Норвегией

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель собирается использовать Джеда Спенса из "Тоттенхэма" на позиции правого защитника в матче Чемпионата Мира против Норвегии.

Тухель оказался перед дилеммой в преддверии четвертьфинала ЧМ-2026, потому что Джарелл Куанса схлопотал двухматчевую дисквалификацию из-за своего удаления против Мексики, а Рис Джеймс все еще восстанавливается после травмы задней поверхности бедра.



Как сообщает talkSPORT, Тухель не хочет разрушать связку Эзри Конса и Марка Гехи в центре обороны, тогда как Деклан Райс, также способный закрыть позицию правого защитника, полезнее в центре поля.



Поэтому Тухель готов снарядить на позицию правого защитника 25-летнего Спенса, который принял участие во всех пяти первых матчах англичан на турнире, но лишь на два из них выходил в стартовом составе.