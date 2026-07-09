Дарлоу близок к переходу в "Юнайтед"

Бывший голкипер "Лидса" Карл Дарлоу близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне Дарлоу сыграл 22 матча за "Лидс" в Премьер-Лиги, завершая кампанию первым номером команды Даниэля Фарке.



Однако контракт Дарлоу с "Лидсом" истек в конце июня, и теперь 35-летний англичанин доступен свободным агентом, чем решил воспользоваться "Юнайтед".



Ожидается, что в "Юнайтед" Дарлоу будет уготована роль запасного голкипера, позади Сенне Ламменса, который утвердился первым номером "красных дьяволов" в своем дебютном сезоне за клуб.



Приход Дарлоу позволит "Юнайтед" отпустить Алтая Байындыра и Радека Витека, тогда как 40-летний Том Хитон останется в качестве третьего голкипера.



Поскольку упомянутый Ламменс все еще задействован на Чемпионате Мира со сборной Бельгии, именно Дарлоу может занять место на воротах "Юнайтед" в первом предсезонном матче — против "Рексема" в Хельсинки 18 июля, сообщает BBC.