Куанса дисквалифицирован на два матча сборной Англии
Защитник леверкузенского "Байера" Джарелл Куанса был дисквалифицирован на два матча сборной Англии на Чемпионате Мира.
23-летний Куанса получил прямую красную карточку на 54-й минуте победного для англичан матча 1/8 финала ЧМ-2026 против Мексики (2:3), грубо подкатившись под соперника.
Учтя характер нарушения Куансы, дисциплинарный комитет ФИФА решил ужесточить стандартную одноматчевую дисквалификацию.
Таким образом, Кунса пропустит не только матч 1/4 финала против Норвегии в ближайшую субботу, но и потенциальный полуфинал против Аргентины или Швейцарии, если англичане туда доберутся.
Расширение дисквалификации Куансы, как отмечает BBC, создает еще больше вопросов к последовательности в своих решениях ФИФА, которая аннулировала красную карточку нападающего сборной США Фоларина Балогана.
Как и Куанса, Балоган был удален за грубую игру. Фоларину также грозила двухматчевая дисквалификация, но после вмешательства президента Соединенных Штатов Дональда Трампа игрок был оправдан.
09.07.2026 21:00
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Удачи мусульманским лапочкам из Марокко. Если выиграют ЧМ, то выйду замуж за марокканца.
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Кванса в отличие от Баллогана сыграл в мяч, а потом в кость. Судят идиоты
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Вуахахах пидорахиты чё с ебасосинкой, прозрели? Или ещё на подсосе у хуйла?
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Первое: ахаахахах
Второе: сборная только выиграла
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Так пусть Уильям позвонит Инфантино, че это за хуеня? Он же никого не бил по лицу? Как можно наказывать игрока за матч, в котором он еще не сыграл?)
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