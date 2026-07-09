Куанса дисквалифицирован на два матча сборной Англии

Джарелл Куанса Защитник леверкузенского "Байера" Джарелл Куанса был дисквалифицирован на два матча сборной Англии на Чемпионате Мира.

23-летний Куанса получил прямую красную карточку на 54-й минуте победного для англичан матча 1/8 финала ЧМ-2026 против Мексики (2:3), грубо подкатившись под соперника.

Учтя характер нарушения Куансы, дисциплинарный комитет ФИФА решил ужесточить стандартную одноматчевую дисквалификацию.

Таким образом, Кунса пропустит не только матч 1/4 финала против Норвегии в ближайшую субботу, но и потенциальный полуфинал против Аргентины или Швейцарии, если англичане туда доберутся.

Расширение дисквалификации Куансы, как отмечает BBC, создает еще больше вопросов к последовательности в своих решениях ФИФА, которая аннулировала красную карточку нападающего сборной США Фоларина Балогана.

Как и Куанса, Балоган был удален за грубую игру. Фоларину также грозила двухматчевая дисквалификация, но после вмешательства президента Соединенных Штатов Дональда Трампа игрок был оправдан.





Метки Байер, дисквалификации, Куанса, сборная Англии, ФИФА, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2026 21:00

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  1. hacdildo 09.07.2026 21:53 # hacdildo
    Удачи мусульманским лапочкам из Марокко. Если выиграют ЧМ, то выйду замуж за марокканца.

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  2. attic06 09.07.2026 21:37 # attic06
    Кванса в отличие от Баллогана сыграл в мяч, а потом в кость. Судят идиоты

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  3. meshuggah 09.07.2026 21:36 # meshuggah
    Вуахахах пидорахиты чё с ебасосинкой, прозрели? Или ещё на подсосе у хуйла?

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  4. hachidlo 09.07.2026 21:28 # hachidlo
    Первое: ахаахахах
    Второе: сборная только выиграла

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  5. redwhitegun 09.07.2026 21:03 # redwhitegun
    Так пусть Уильям позвонит Инфантино, че это за хуеня? Он же никого не бил по лицу? Как можно наказывать игрока за матч, в котором он еще не сыграл?)

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