Куанса дисквалифицирован на два матча сборной Англии

Защитник леверкузенского "Байера" Джарелл Куанса был дисквалифицирован на два матча сборной Англии на Чемпионате Мира.

23-летний Куанса получил прямую красную карточку на 54-й минуте победного для англичан матча 1/8 финала ЧМ-2026 против Мексики (2:3), грубо подкатившись под соперника.



Учтя характер нарушения Куансы, дисциплинарный комитет ФИФА решил ужесточить стандартную одноматчевую дисквалификацию.



Таким образом, Кунса пропустит не только матч 1/4 финала против Норвегии в ближайшую субботу, но и потенциальный полуфинал против Аргентины или Швейцарии, если англичане туда доберутся.



Расширение дисквалификации Куансы, как отмечает BBC, создает еще больше вопросов к последовательности в своих решениях ФИФА, которая аннулировала красную карточку нападающего сборной США Фоларина Балогана.



Как и Куанса, Балоган был удален за грубую игру. Фоларину также грозила двухматчевая дисквалификация, но после вмешательства президента Соединенных Штатов Дональда Трампа игрок был оправдан.



