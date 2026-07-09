Мингеса стал первым летним приобретением "Пэлас"
"Кристал Пэлас" объявил о подписании бывшего защитника испанской "Сельты" Оскара Мингесы свободным агентом.
27-летний Мингеса заключил с "Пэлас" контракт до 2030 года и стал первым приобретением "орлов" при новом главном тренере Пьере Саже.
Мингеса является продуктом знаменитой академии "Барселоны", за которую он сыграл 66 матчей после своего дебюта в 2020 году.
В 2022 году Мингеса перешел в "Сельту", за которую забил семь голов и отдал 15 результативных передач в 147 матчах.
Мингеса, способный сыграть на любой позиции в обороне, также имеет на своем счету четыре матча за сборную Испании, хотя в заявку на ЧМ-2026 не попал.
"Он обладает опыт выступлений на высочайшем уровне за клуб и сборную, что говорит само за себя. Мы верим, что он идеально подойдет "Кристал Пэлас", — сообщил президент "орлов" Стив Пэриш.
09.07.2026 20:00
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