Каллум Уилсон перешел в "Брентфорд"
Экс-нападающий "Вест Хэма" Каллум Уилсон официально присоединился к "Брентфорду" в качестве свободного агента.
34-летний Уилсон заключил с "Брентфордом" контракт на сезон 2026/27 и будет призвать составить конкуренцию бомбардиру "пчел" Игорю Тиаго.
В минувшем сезоне Уилсон забил семь голов и отдал одну результативную передачу в 35 матчах за "Вест Хэм" во всех соревнованиях.
Также Уилсон поиграл в Премьер-Лиге за "Ньюкасл" и "Борнмут", а за сборную Англии провел девять матчей, поэтому за плечами у Каллума огромный опыт.
"Я много наблюдал за "Брентфордом" и играл против них, и мне нравилось это ощущение сплоченности в команде. Я подумал, что могу представить себя частью этого".
"То были хорошие матчи, и "Брентфорд" играл очень хорошо. Мне нравилось, как действовали их полузащитники, и все старались поскорее сыграть вперед. Будучи нападающим, ты знаешь, что у тебя будет много моментов, и это великолепно", — сообщил Уилсон.
09.07.2026 19:00
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