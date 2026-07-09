"Ювентус" обратился к "Вилле" насчет Эмилиано Мартинеса

Итальянский "Ювентус" инициировал контакт с "Астон Виллой" насчет приобретения голкипера Эмилиано Мартинеса.

"Ювентус" уже некоторое время разговаривает с окружением Мартинеса и, по слухам, даже провел очную встречу с представителями Эмилиано в Италии.



А сейчас, сообщает Sky Sports, "Ювентус" обратился к "Вилле", хотя свое предложение пока не выдвигал, а бирмингемский клуб не называл цену за своего первого номера.



Осведомленный источник утверждает, что в данный момент "Ювентус" оценивает 33-летнего Мартинеса ниже ожиданий "Виллы", которая считает Эмилиано одним из лучших голкиперов в мире.



Мартинес по-прежнему имеет контракт до 2029 года и в данный момент продолжает выступать за сборную Аргентины на Чемпионате Мира, уже достигнув 1/4 финала.