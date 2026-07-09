"Арсенал" подписал Иллана Мелье

"Арсенал" подтвердил переход в клуб бывшего голкипера "Лидса" Иллана Мелье на правах свободного агента.

Семь последних сезонов Мелье провел в "Лидсе", оформив 70 "клин-шитов" в 215 матчах с учетом всех соревнованиях.



Вообще, Мелье является воспитанником "Лорьяна", из которого он и прибыл в "Лидс" летом 2019.



Вместе с "Лидсом" Мелье дважды выигрывал Чемпионшип, но в минувшем сезоне не сыграл ни минуты, потому что оказался в опале у главного тренера Даниэля Фарке и лишь дожидался истечения своего контракта.



В "Арсенале" 26-летнему французу придется вместе с Кепой Аррисабалагой страховать первого номера Давида Райю.



"Я крайне рад. Это замечательный день, потому что я едва перешел к чемпионам. На мой взгляд, "Арсенал" — крупнейший клуб в Англии".



"Я очень рад и очень горжусь перейти в "Арсенал". Мне не терпится показать свою любовь к этой эмблеме, и мне не терпится выигрывать трофеи с этой командой, потому что этот клуб должен брать трофеи снова и снова", — сообщил Мелье.



