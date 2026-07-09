"Ньюкасл" купил Шона Стера у "Аякса"

"Ньюкасл" объявил о приобретении полузащитника голландского "Аякса" Шона Стера за 23 миллиона фунтов, включая бонусы.

Стер подписал с "Ньюкаслом" контракт до лета 2031 и будет выступать за команду Эдди Хау под 14-м номером.



18-летний голландец стал третьим новичком "Ньюкасла" этим летом после голкипера Юэна Жауэна и вингера Базуманы Туре.



Стер находился в системе "Аякса" с 2016 года, сыграв 26 матчей во всех соревнованиях после своего дебюта в феврале 2025.



"Оказаться здесь — это невероятное ощущение. Это гигантский клуб Премьер-Лиге, и я всегда мечтал поиграть в лучшей лиге мира, так что это очень волнительно".



"В "Аяксе" я чувствовал себя как дома — я пришел, когда мне было семь, и я ухожу лишь с хорошими воспоминаниями, но когда тебя зовет клуб вроде "Ньюкасла", сложно сказать "нет". Все случилось быстро, и я рад перейти", — сообщил Стер.