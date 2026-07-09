"Форест" сделал предложение по Дживайро Риду

Дживайро Рид "Ноттингем Форест" сделал предложение о покупке правого защитника голландского "Фейеноорда" Дживайро Рида.

По информации журналиста Фабрицио Романо, предложение "Форест" составило 17.5 млн. евро (14.9 млн. фунтов).

"Фейеноорд" ответил отказом, однако ожидается, что в ближайшее время "Форест" предпримет еще одну попытку заполучить 20-летнего голландца, интерес к которому также приписывают "Манчестер Сити".

На протяжении двух последних сезонов Рид был основным игроком "Фейеноорда", хотя в минувшей кампании игровое время Дживайро оказалось ограничено по причине травм.

"Фейеноорд" находится в комфортной ситуации, потому что контракт Рида рассчитан до 2029 года.





Метки Ноттингем Форест, Рид, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2026 14:00

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