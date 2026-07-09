"Ювентус" провел встречу с представителями Мартинеса

Итальянский "Ювентус" провел встречу с представителями голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес.

"Ювентус" переключил свое внимание на 33-летнего Мартинеса после того, как отчаялся переманить Алиссона из "Ливерпуля".



По информации Sky Sports, накануне в Италии состоялась встреча между боссами "Ювентуса" и представителями Мартинеса, тогда как сам Эмилиано продолжает выступать за сборную Аргентины на Чемпионате Мира.



"Ювентус" хочет сперва достичь компромисса с самим Мартинесом, прежде чем вступать в переговоры с "Виллой" о компенсации за 33-летнего голкипера.



Запасным вариантом для "Ювентуса" остается Гульельмо Викарио из "Тоттенхэма".