Аморим извинился за свои ошибки в "Юнайтед"

Главный тренер итальянского "Милана" Рубен Аморим признал, что совершил ошибки во время своей работы в "Манчестер Юнайтед", и извинился за это.

Аморим упорно хранил молчание насчет своего увольнения из "Юнайтед" в январе — до своей пресс-конференции на новом месте работы в среду.



Выступая как новоиспеченный рулевой "Милана", Аморим признал, что некоторые вещи во время его 14 месяцев в "Юнайтед" нужно был сделать иначе.



"Мне сложно объяснить ошибки. Мне сложно рассказать вам о каждой ошибке, но я многому научился там".



"Я совершил кое-какие ошибки. У меня не было возможности сказать что-нибудь фанатам "Манчестер Юнайтед" в тот момент, и я извиняюсь за это. Я по-настоящему горжусь тем, что был их тренером на протяжении года, но теперь это другая история".



"Во время своего предыдущего опыта я мог сделать лучше многие вещи. Но иногда так бывает. Ты должен научиться находить правильные точки, чтобы достичь другого уровня", — цитирует Аморима The Athletic.