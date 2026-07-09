"Арсенал" сможет купить Гимараэса за 75 млн. фунтов

"Арсеналу" должно хватить 75 миллионов фунтов для приобретения капитана "Ньюкасла" Бруно Гимараэса.

Накануне стало известно, что Гимараэс сообщил "Ньюкаслу" о своем желании перейти в "Арсенал" этим летом.



До сих пор "Арсенал" не вступал в прямые переговоры с "Ньюкаслом", лишь через посредников и в устной форме озвучив свое предложение в 60 млн. фунтов, которое было отклонено.



По информации Daily Mail, после поступка Гимараэса "Арсенал" вновь задействовал своих посредников, которые контактируют с "Ньюкаслом" и готовы озвучить второе предложение "канониров".



Спортивный директор "Ньюкасла" Росс Уилсон пока не разговаривал со своим коллегой Андреа Бертой из "Арсенала" и не собирается рассматривать никакие предложения, если они не будут официальными, однако посредники полагают, что сумма в 75 млн. фунтов заставит "сорок" отпустить 28-летнего полузащитника сборной Бразилии.