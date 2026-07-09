"Арсенал" сможет купить Гимараэса за 75 млн. фунтов

Бруно Гимараэс "Арсеналу" должно хватить 75 миллионов фунтов для приобретения капитана "Ньюкасла" Бруно Гимараэса.

Накануне стало известно, что Гимараэс сообщил "Ньюкаслу" о своем желании перейти в "Арсенал" этим летом.

До сих пор "Арсенал" не вступал в прямые переговоры с "Ньюкаслом", лишь через посредников и в устной форме озвучив свое предложение в 60 млн. фунтов, которое было отклонено.

По информации Daily Mail, после поступка Гимараэса "Арсенал" вновь задействовал своих посредников, которые контактируют с "Ньюкаслом" и готовы озвучить второе предложение "канониров".

Спортивный директор "Ньюкасла" Росс Уилсон пока не разговаривал со своим коллегой Андреа Бертой из "Арсенала" и не собирается рассматривать никакие предложения, если они не будут официальными, однако посредники полагают, что сумма в 75 млн. фунтов заставит "сорок" отпустить 28-летнего полузащитника сборной Бразилии.





Метки Арсенал, Гимараэс, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2026 09:00

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  1. wengerrrro 09.07.2026 09:17 # wengerrrro
    да накуй он нужен 28 лет залупа

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  2. umbriaco 09.07.2026 09:09 # umbriaco
    Да купите уже его

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