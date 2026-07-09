Кабальеро вернулся в "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" объявил о возвращении в клуб бывшего голкипера Вилли Кабальеро в качестве тренера первой команды.

В конце июня "Сити", наконец, подтвердил Энцо Мареску своим новым главным тренером, а сейчас "горожане" представили и штаб итальянца, куда вошел Кабальеро.



Это уже третий раз, когда Кабальеро и Мареска будут работать вместе. 44-летний аргентинец также помогал Энцо в "Челси" и "Лестере".



Будучи игроком, Кабальеро провел 48 матчей за "Сити" с 2014 по 2017 год и завоевал с "горожанами" Кубок Лиги.



А ближайшим помощником Марески в "Сити" становится Роберто Вителло. Джеймс Френч и Ричард Райт продолжат трудиться в качестве тренера по стандартным положениям и тренера вратарей, соответственно.



Данни Уолкер и Денис Силва становятся тренерами первой команды, как и Кабальеро. Микеле Де Бернардин будет главой вратарского департамента, Маркос Альварес — тренером по физической подготовке, Хавьер Молина — аналитиком. Все они уже имеют опыт работы с Мареской в академии "Сити" или других клубах.